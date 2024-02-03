أمطار وصقيع.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة غدًا، إذ يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديدة.

وأوضحت أن درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة في القاهرة الكبرى تتراوح من 6 لـ 7 درجات، فضلًا عن فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى أقل من صفر درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 18 الصغرى 10

السواحل الشمالية:- العظمى 17 الصغرى 10

جنوب سيناء:- العظمى 22 الصغرى 14

شمال الصعيد:- العظمى 18 الصغرى 6

جنوب الصعيد:- العظمى 21 الصغرى 10