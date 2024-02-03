وزير التموين يقرر رفع سعر توريد قصب السكر

استجابة للوفد..

أصدر الدكتور على مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، قرارا بزيادة سعر توريد قصب السكر لهذا الموسم لعام، ٢٠٢٤ إلى ١٥٠٠ جنية لطن القصب، بدلاً من ١١٠٠ جنية للطن، مع صرف حافز توريد اضافى تشجيعى قدرة ٣٠٠ جنية لطن، فى حالة توريد محصول بمتوسط ٣٠ طن من قصب السكر ، ليصبح سعر الطن الواحد ١٨٠٠ جنية، وصرف حافز ٤٠٠ جنية لطن فى حالة التوريد أكثر من ٣٠ طن وحتى ٤٠ طن من قصب السكر، ليبلغ سعر الطن ١٩٠٠ جنية، كما نص القرار على صرف حافز قدرة ٥٠٠ جنية، فى حالة التوريد لأكثر من ٤٠ طن قصب ليصبح سعر الطن ٢٠٠٠ جنية.

وكانت "الوفد" قد أجرت سلسلة من التحقيقات الصحفية والحوارية، قبيل إنطلاق موسم عصير قصب السكر، لهذا العام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، التحقيق الأول بعنوان " بعد وصول كيلو السكر ل٥٥ جنية... ٣٠٠٠ الالف جنية سعر عادل لطن القصب" ، تم نشره فى العدد الورقى بتاريخ ١٨ ديسمبر من عام ٢٠٢٣، كما تم عمل تحقيق اخر بعنوان "الخطر يحاصر صناعة السكر في قنا" ، نشر فى بوابة الوفد الالكترونية بتاريخ ١٨ ديسمبر من عام ٢٠٢٣.

كما أجرت" الوفد" حوارا صحفياً مع مدير "مصنع سكر نجع حمادي" ، بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٤، بعنوان الهندسة عبد الرحمن عبد العزيز مدير مصنع سكر نجع حمادي فى حوار للوفد، <<مصنع سكر نجع حمادي مهدد بالاغلاق>> والذى صرح فيه ان المصنع يواجه خطر الاغلاق بسبب نقص وعزوف المزارعين عن التوريد .

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