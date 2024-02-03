السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لدعم الجهاز الفني الجديد

مجلس الزمالك يحضر مران الأبيض اليوم

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب النادي، حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين عقب استئناف التدريبات.

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وحضر مران الزمالك كل من المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، والكابتن أحمد سليمان والكابتن حسين السيد والأستاذ هاني برزي والأستاذ أحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة.

وعقد أعضاء مجلس إدارة الزمالك  جلسة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين على هامش المران للتأكيد على الدعم الكامل لهم في الفترة المقبلة، والترحيب بالصفقات الجديدة، ومطالبة اللاعبين ببذل أقصى  جهد من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي كان حصل عليها الفريق لمدة أربعة أيام بعد التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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