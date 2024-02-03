روني يبحث عن وظيفة في دوري روشن السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت عن وجود اهتمام قوي من جانب واين روني المدير الفني السابق برمنجهام سيتي بالعمل في دوري روشن السعودي وذلك خلال الفترة القادمة.

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وبحسب صحيفة " ذا صن " فإن نجم مانشستر يونايتد السابق يرغب في خوض تجربة في الدوري السعودي وذلك بما أصبح وجهة لعدد من اللاعبين والمدربين البارزين عالمياً.

وأضافت الصحيفة أم روني أبدي موافقته على العروض السعودية، ليفتح الطريق أمام الأندية الراغبة في ضمه مستقبلا.

وكان نادي برمنجهام سيتي أعلن إقالة رومي من منصبه كمدير للفريق في يناير الماضي، بعد فترة قصيرة قضاها مع الفريق.

وسبق لروني صاحب الـ38 عامًا تدريب دي سي يونايتد الأمريكي، وديربي كاونتي الإنجليزي، قبل أن يتولى تدريب برمنغهام سيتي.

ويذكر أن روني دافع عن قميص مانشستر يونايتد خلال 13 عاماً، سجل خلالها 183 هدفاً وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنكليزي وبلقب في دوري أبطال أوروبا عام 2008، الثالث في تاريخ النادي.