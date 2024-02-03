صحة كفرالشيخ: حملات رقابية على المنشآت الغذائية المخالفة

قال وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد شقوير، أن إدارة مراقبة الأغذية قامت بشن حملات تفتيشية ورقابية على ٢٧٥ منشأه، وتم سحب ١٤١ عينة للفحص لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتبين أن ١٥ منشأة دون ترخيص وتستوجب الغلق الفورى.

وأضاف “شقوير ” بأنه تم تحرير ١٤٠ محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة، أثناء حملات إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، على ٢٧٥ منشآه، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة والجهاز المعاون له.

أكد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد شقوير تكثيف وإستمرار الحملات الرقابية لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.