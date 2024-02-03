فتح: وقف التمويل للأونروا مخطط إسرائيلي للقضاء على مكونات الشعب الفلسطيني

أكد المتحدث باسم حركة فتح الدكتور حسين حمايل أن الشعب الفلسطيني الآن يخوض حرب جديدة ضد الإحتلال وهى معركة الأونروا والأكاذيب التي تقوم بها دولة الاحتلال.

وقال الدكتور حمايل في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية "إن الدبلوماسية الفلسطينية عملت مع الدول والعالم باتجاه أن يكون هناك عودة عن هذا قرار وقف تمويل الأونروا المجحف بحق الشعب الفلسطيني والذي له أبعاد سياسية خطيرة من أهمها شطب قضية اللاجئين" ، مشيرا إلى أن وقف التمويل للأونروا مخطط إسرائيلي للقضاء على مكونات الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن بعض الدول الغربية كانت قد عدلت عن موقفها والتي كان يشوبها الكثير من الخلل بعد 7 أكتوبر ولكننا كفلسطينيين وعلى مستوى القيادة الفلسطينية لا نذهب وراء أقاويل إنما ننظر إلى النتيجة الحقيقية على الأرض التي لها علاقة بأن يعود كل شيء كما كان والأهم أن يكون هناك وقفا للعدوان وهذا الإجرام وأن يكون هناك إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني الذي يذبح من الآلة الإسرائيلية والآن يذبح من الجوع والفقر وقلة الدواء والماء .

وأشار إلى أن إسرائيل دائما ما تذهب باتجاه الكذب والتلفيق والتأويل ودائما ما تظهر نفسها للدول بأنها الضحية في ظل ما يقومون به من قتل وإجرام وللأسف الشديد هناك بعض الدول تصدقهم ، ونحن كفلسطينيين لم يبقى مكان في العالم ولا أي قناة دبلوماسية الا وتواصلنا معهم لإيصال الرسائل.

وشدد على ضرورة أن يقف العالم والمجتمع الدولي الآن عند مسئولياته وأن يكون هناك إرادة دولية حقيقية لوقف تلك الحرب ، لافتا إلى أن المجازر الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني تؤثر على الأمن والاستقرار ليس في فلسطين فقط بل في كل دول المنطقة.