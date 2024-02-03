مياه الشرقية تستطلع آراء المواطنين وتُسجل شكواهم لحلها

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملة توعية واستطلاعات لآراء العملاء بقرى: « البحاروة، البرية، الوزيرة» التابعين لمركز ومدينة أولاد صقر.

يأتي ذلك في إطار خطة التوعوية الموضوعة من قبل الشركة القابضة لترسيخ سياسة الترشيد لدى المجتمع، وضرورة التواصل المستمر مع المواطنين من خلال حملات التوعية والزيارات الميدانية، واستطلاعات لآراء العملاء للتحسين المستمر في جودة الخدمات، بجانب التعريف بآليات التعامل مع الشكاوي والتظلمات من خلال الإتصال بأرقام الخط الساخن (125) من أي تليفون أرضى، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوي والتظلمات، وكذلك استخدامات وأهمية القطع الموفرة للماء، وخطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

وأكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أهمية الوصول لكافة الفئات؛ لتوعيتهم نحو أهمية ترشيد المياه واستطلاع آراهم حول الخدمات المقدمة من الشركة، وهو ما يحقق رسالة الشركة للحفاظ على المياه وتحقيق أمن مائي مستدام، والحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي.