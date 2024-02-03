تركيب وصلات مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً في الشرقية

بالتعاون مع مؤسسة أبواب الصدقة الخيرية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة أبواب الصدقة الخيرية لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بمختلف مراكز ومدن المحافظة وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه تم الانتهاء من توصيل عدد 70 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري وعزب ( المسري - حماده - جاد ابراهيم - نيللي - مكرم - زنانيري) التابعين لرئاسة مركز ومدينة أولاد صقر وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الأمراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أشاد بالدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه مشيداً بدور إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة لما قدمته خلال عام 2023 من ندوات توعوية وأنشطة تثقيفية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإداري وطلاب المدارس بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه استعرض المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنجازات إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة خلال عام 2023 حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٦١٩٠ نشاط توعوي بمختلف مراكز ومدن المحافظة استهدف ٤٧٠٥٥٠ مواطن منهم ٢١٠٠ نشاط بقرى حياة كريمة وذلك للتوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي والحفاظ على البيئة كالتالي:

- تنفيذ ٢٩٦٠ حملة توعية داخل ٩٧٠ مدرسة استهدفت ٩١١٦٩ طالب ومعلم.

- تنفيذ ٦٩٧ ندوة توعية وورشة سباكة خفيفة داخل ٢٧٠ منشآه حكومية استهدفت ٦٥١٨٠ موظف.

- تنفيذ ٩٠ حملة توعية بالتعاون مع رجال الدين للتوعية بترشيد استهلاك المياه بالمساجد والكنائس.

- تم تنفيذ ١٥٥٠ حملة توعية وطرق أبواب استهدفت توعية ٢٢٥٢٧٤ مواطن.

- تنفيذ ٧ قوفل مائية تم خلالها تقديم خدمات الشركة مجانا لعدد ٣٠٠٠٠ مستفيد.

- تنفيذ اسبوع مائي بقرية شرويدة مركز الزقازيق تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمياه تم خلاله تنفيذ ٤٠٧ نشاط لخدمة أهالي القرية.

- عمل استطلاعات لآراء المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال ملئ ٣٦٠٠ استمارة بجميع مراكز المحافظة وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

- عمل استطلاعات رأي عن الشكاوى الواردة للخط الساخن حيث تم متابعة ٣٦٠٠ شكوى خلال العام للتأكد من حلها والتعرف علي مدى رضا المواطنين.

- عمل أبحاث ميدانية للأسر الأكثر إحتياجا لعدد ٧١٥٠ وقد تمت الموافقة علي ٤٥١٥ وصله مياه منزلية للأسر الأكثر إحتياجاً مطابقة للشروط بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

- تحرير ١٤٥٠٠ استمارة بحث حالة للأسر الأكثر إحتياجاً وتم الموافقة على توصيل ٧٢٥٠ وصله منزلية بنطاق المحافظة.

- تنفيذ ٢ كيلو متر خطوط مياه شرب للأسر الأكثر إحتياجاً.

- توقيع عدد ٨ بروتوكولات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول للمواطنين الأكثر احتياجاً وتقديم الخدمات المختلفة لهم.

تنظيم زيارات ميدانية لمحطات المياه ومعامل الشركة للتعريف بمجهودات الشركة في توصيل كوب مياه نظيف للمواطنين بالإضافة لتنفيذ عدد من المسابقات الثقافية وتكريم المتميزين بهدايا عينية وتوزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وأشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر والبناء بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة صناع الحياة في توفير كوب مياه نظيف لأبناء المحافظة من خلال مد وصلات مياه الشرب للأسر الأكثر إحتياجاً دون تحملهم أي أعباء مالية.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الشركة ومؤسسة صناع الحياة تم الانتهاء من توصيل مياه الشرب بالمجان لعدد 250 أسرة من الأسر الأكثر احتياجا بقرى مراكز الابراهيمية وديرب نجم وأبو حماد وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه وتوفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن المستحقين يتم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.