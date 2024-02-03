محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وازدواج طريق أبو حاكم

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين / بني صالح بطول 22 كم وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه، والذي يمثل محورا مروريا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى، ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

قدم المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق النقل، شرحا تفصيليا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال إزدواج وتوسعة طريق أبو حاكم/ ميت أبو علي بطول 4.5 كم، ومتوسط عرض الإتجاه الواحد من 10 – 12 متر، وكذلك إنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 متر، فضلا عن تغطية مسافة كم بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر، لافتا إلى أنه جاري إستكمال أعمال إزدواج ورصف مسافة 2 كم متبقية من الطريق وذلك بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءً من ميت أبو علي وصولا لقرية بني هلال بطول 6.5 كم وبتكلفة 35 مليون جنيه، وكذلك العمل بالمرحلة الثالثة بدءـ من قرية بني هلال حتى طريق بلبيس منيا القمح بطول 4.5 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال إزدواج ورصف طريق طحلة بردين مرورا بقريتي بني هلال وبني صالح وصولاً للطريق الإقليمي بطول 16 كم بمعرفة جهاز تعمير سيناء ومديرية الطرق والنقل وبتكلفة 65 مليون جنيه.

شدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من انهاء إجراءات التغطية اللازمة لمصرف النعامنة بطول 2 كم أمام قرية بني هلال، وذلك لإستكمال أعمال الازدواج الجارية بالطريق وربطه بالطريق الإقليمي، ليساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة، وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان، ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم، وصولا لمحافظات شرق الدلتا، مؤكدا السعي الجاد للمحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل علي تخفيف حدة الزحام بها.