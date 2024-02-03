أطباء يكشفون مسببات تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى

ينطوي مرض الكلى المزمن، الذي يسمى أيضا الفشل الكلوي المزمن، على فقدان تدريجي لوظائف الكلى. تقوم كليتيك بتصفية النفايات والسوائل الزائدة من دمك، والتي يتم إزالتها بعد ذلك في بولك، ويمكن أن تسبب أمراض الكلى المزمنة المتقدمة تراكم مستويات خطيرة من السوائل والشوارد والنفايات في جسمك.

في المراحل المبكرة من مرض الكلى المزمن، قد يكون لديك بعض العلامات أو الأعراض، وقد لا تدرك أنك مصاب بمرض الكلى حتى تتقدم الحالة.

يركز علاج أمراض الكلى المزمنة على إبطاء تطور تلف الكلى، عادة عن طريق السيطرة على السبب ولكن، حتى السيطرة على السبب قد لا تمنع تلف الكلى من التقدم، ويمكن أن يتطور مرض الكلى المزمن إلى الفشل الكلوي في المرحلة النهائية، وهو قاتل دون تصفية اصطناعية (غسيل الكلى) أو زرع الكلى.





هناك الكثير من المسببات التي تجعل الإنسان عرضه للإصابة بأمراض الكلى المختلفة مثل التهابات الكلى المستمرة بسبب العدوى أو نتيجة مشكلة مناعية في الجسم لم تعالج بشكل قاطع.وهناك أسباب تتعلق بالمرضى الذين يعانون من مشكلات المناعة الذاتية التي تهاجم الجسم والجهاز المناعي مثل مرضى الثعلبة أو الذئبة الحمراء.

بعض المشكلات المتعلقة بالإصابات في الكلى في العائلة الواحدة فالعوامل الوراثية والتاريخ العائلي أمر هام يتحكم في مدى الاصابة بأمراض الكلى ومشكلاتها. كذلك فإن الانسدادات والمشكلات البولية التي تحدث في المسالك البولية ترفع فرص الإصابة أيضا، وفي الرجال التهابات وتضخم البروستاتا يرفع أيضا تلك الفرص.

فيما أكد تقرير نشره في موقعquora أن حصوات الكلى والإصابة بها بشكل متكرر يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة تدريجيا ويضر بالكلى بشكل كبير، كما يعد التدخين أحد أهم الممارسات غير الصحية التي تضر بالكليتين وصحتهما بشكل مباشر.

بعض الأمراض المزمنة يمكن أن تؤثر على سلامة الكلى وصحتها ووظائفها منها الاصابة بمرض السكر كذلك مرض ارتفاع ضغط الدم وعدم انضباط كليهما يجعل المريض عرضه لاضطرابات في الكلى بشدة.