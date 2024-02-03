وظائف جديدة وافتتاح معارض.. نشاط وزارة العمل بالأسبوع الأخير

قامت وزارة العمل، خلال الإسبوع الأخير بنشاطًا مكثفًا، ما بين لقاءات للوزير حسن شحاتة بمديري المديريات ومجلس النواب، وافتتاح معارض والاعلان عن وظائف جديدة، والمشاركة في مؤتمرات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نشاط وزارة العمل خلال الأسبوع الأخير.

معرض" منتجات القاهرة"

مع نهاية الأسبوع افتتح حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، معرضًا لمنتجات، ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة بالشرابية، وذلك في إطار فعاليات نظمتها مديرية عمل القاهرة، شملت أيضًا تسليم 100 عقد عمل لذوي همم داخل مواقع عمل وإنتاج بمحافظة القاهرة، كما سلم "الوزير" و"المحافظ "، شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد ،الذين حصلوا على دورات تدريبية من داخل "المركز"، على مهن، منها: الطاقة الشمسية،و التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش، والهيدروليك.

وزير العمل يلتقي قوى عاملة النواب

التقى حسن شحاتة وزير العمل، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وذلك بمقر "اللجنة" في "المجلس"، لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد شحاتة، حرصه على التواصل مع السادة النواب، لبحث قضايا العمل، والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص "طرفي العمل و الإنتاج".

وقال وزير العمل، إن الوزارة تعقد اجتماعات مع "اللجنة القانونية"، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في إصدار وإقرار " قانون جديد" يعالج القصور في القانون الحالي.

برنامج "الفحص المهني"

وأعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني،بين مصر والسعودية، وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور.

ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص،واختبار مهني،على مهن:السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، التقديم على المنصة"PACC"، من خلال الرابط التالي:https://svp-international.pacc.sa/home ، وذلك للحصول على شهادة مجانية ،تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

قانون العمل

وتابع حسن شحاتة وزير العمل، مع " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع".

وترأس شحاتة، اجتماع "اللجنة"، بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"، ومجلس الشيوخ، في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع"، التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وزير العمل يلتقي مديري المديريات

التقى حسن شحاتة وزير العمل، بديوان عام "الوزارة"، مديري مديريات العمل بالمحافظات، بحضور عدد من المستشارين، وقيادات إدارات الوزارة، والدكتور شادي شلبي استشاري مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة منذ أيام بالتعاون مع القطاع الخاص.

وناقش شحاتة، مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص، لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"، مؤكدا على تطلعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل.

مشروع "مهني 2030"

واصل وزير العمل حسن شحاتة، هذا الاسبوع، متابعته ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته "الوزارة" مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع القطاع الخاص، واستهداف تدريب مليون مُتدرب من الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهني خاص، تستهدفهم "الوزارة" للعمل معها، على تنفيذ هذا "المشروع الوطني" الذي جرى إطلاقه مطلع الشهر الماضي "يناير 2024".

فرص عمل

أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.

وجدد حسن شحاتة وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك توفير تلك الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

مؤتمر التعليم نظام "STEM"

شارك حسن شحاتة وزير العمل، في مؤتمر نظام التعليم "STEM"، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت عنوان "الواقع والطموحات"، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، والمنعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، على مدار يومي 29 و30 يناير 2024.

وأكد المتحدثون على أن الدولة المصرية تعمل في إطار منظومة واحدة، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بربط التعليم والتدريب المهني، باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وأن التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية واجب وطني وضرورة لتنمية مهارات الشباب، وتأهيله للعمل بشكل لائق وكريم ،وإعداده لسوق العمل الداخلي والخارجي.