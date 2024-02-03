إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية في الشرقية للتحقيق

لتقصيرهم في العمل..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمركز ومدينة الزقازيق لمتابعة الإنضباط الإدارى، وسير إنتظام العاملين بها، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحدد.

أكد محافظ الشرقية دور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، وإرساء مبادئ الشفافية، والنزاهة وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، لافتاً إلى ضرورة الإلتزام بمدونة السلوك الوظيفي، والإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجىء على المنشآت الخدمية والصحية المختلفة، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن اللجان المُشكلة قامت بالمرور على الإدارات الصحية بمدينة القنايات ومركز و مدينة ديرب نجم، و أسفرت عن رصد عدم حضور خمسة من العاملين بمقر الوحدة الصحية بفرسيس التابعة للإدارة الصحية بمدينة القنايات، بالإضافة إلى عدم تواجد عدد ٩ من العاملين، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وأشار إلى أن اللجان رصدت عدم تواجد عدد ٢٠ من العاملين بالوحدة الصحية بأكوه التابعة للإدارة الصحية بمركز ومدينة ديرب نجم، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وذكر أنه بناءً على عمل اللجان، وما تم رصده، قرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.