اخيرا بعد ايام عصيبة عاشها اهالى الاسكندرية سطوع الشمس وتوقف الثلج والرعب والامطار

شهدت محافظة الاسكندرية تحسن نسبى فى حالة الطقس إذا عادت الشمس للسطوع مجددا، بعد هطول امطار غزيرة استمرت عدة ايام

فيما ارتفعت درجة الحرارة إلى نحو ١٥ درجة مئوية، وذلك تزامنًا مع انتهاء نوة الكرم.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن تخف حدة الأمطار في الإسكندرية تدريجيا مع تقدم ساعات النهار وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة.،وكانت الإسكندرية تعرضت لموجة من الطقس السيئ، استمرت ٧ أيام، تزامنا مع نوة الكرم صاحبتها أمطار ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

كانت محافظة الإسكندرية شددت على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وواصلت شركة الصرف الصحي، بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر، كسح تجمعات مياه الأمطار ودفعت الشركة بـ 180 سيارة لكسح المياه.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة بدأت في الانكسار اليوم السبت لتنحصر موجة الطقس شديدة البرودة لتعود لمعدلاتها الطبيعية بصورة تدريجية في مثل هذا التوقيت من كل عام.

من جانب اخر توقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد. درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 6 - 7 درجة مئوية ) ، وفرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى الى ( اقل من صفر درجة مئوية ).

وفى سياق متصل شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 ، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت إرتفاعاً ضخماً خلال شهر ديسمبر بواقع 143% إذ تم تداول 551 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 227 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2022.

كما شهدت أيضا حركة البضائع العامة بدورها إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 بواقع 57.4% تقريباً وكذلك بضائع الصب الجاف والتي شهدت إرتفاعاً بواقع 37.5% عن ذات الفترة.

هذا وقد بلغت الزيادة الإجمالية في كميات البضائع المتداولة خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 نسبة 23% بواقع 5.6 مليون طن بضائع متداولة تقريباً من مختلف الأنواع.

وفي سياق متصل فقد شهدت حركة السفن بدورها تزايداً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 ، حيث تصدرت سفن البضائع العامة أكثر أنواع السفن إرتفاعاً بواقع 51.1% بإجمالي عدد 133 سفينة تليها في نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق سفن الصب السائل بنسبة 46% تقريباً.

كما بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الحاويات خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 حوالي 32.8% وأيضاً شهدت سفن الصب الجاف إرتفاعا عن نفس افترة بواقع 31.9%،وبشكل عام فقد بلغت نسبة الزيادة في إجمالي حركة السفن بالميناء 39.9% خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 بواقع 435 سفينة.

تأتي هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة في ظل تعليمات وتوجيهات اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة ـ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد و إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء .