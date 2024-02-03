توقيع اتفاق تعاون بين هيئة الرعاية وشعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الرعاية وشعبة الإمارات لإقتصاديات الصحة، على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي في دبي "آراب هيلث" 2024.

ووقع الاتفاقية، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتورة سارة الدلال، رئيس شعبة الإمارات لإقتصاديات الصحة، ممثلًا عن الشعبة، بالإضافة إلى حضور عدد من قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة العامة للرعاية الصحية وممثلي الشعبة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية مؤكدًا أن اقتصاديات الصحة تلعب دورًا حيويًا في الرعاية الصحية، حيث تسهم في تحسين كفاءة التكاليف وتعزز استدامة النظام الصحي، موضحًا أنه تشمل أهميتها في تحقيق توازن بين الاحتياجات الصحية والموارد المتاحة، وتعزيز التوجيه الاقتصادي لتحسين النتائج الصحية بأفضل طريقة ممكنة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الاتفاقية تتيح استفادة هيئة الرعاية من من براءات الاختراع المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في مجال تقديم الخدمات والرعاية الصحية المبنية على القيمة "Value-based health care".

وتابع السبكي: أن تعزيز اقتصاديات الصحة يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية من خلال تحفيز الابتكار وتطوير التقنيات الطبية، كما تلعب دورًا في تعزيز فعالية استخدام الموارد الطبية وتحقيق تكامل بين مختلف القطاعات الصحية، وتشجع على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليل اقتصادي يركز على تحقيق أفضل قيمة صحية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتطبيق سياسات اقتصاديات الصحة أن يسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتحقيق تكافؤ في تقديم الرعاية الصحية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سارة الدلال، رئيس شعبة الإمارات لإقتصاديات الصحة، عن سعادتها لتوقيع اتفافية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ذراع الدولة المصرية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للرعاية الصحية في مصر، مؤكدة أن التعاون سيثمر عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ترشيد الإنفاق الصحي، ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز تطوير القطاع الصحي، وزيادة وتيرة التقدم في الدول نحو تمويل مستدام وتحقيق كفاءة أعلى من الإنفاق الصحي.

واتفق الجانبان، من خلال توقيع الاتفاقية على تبادل الخبرات ونشر التوعية بمبادئ الإنفاق الصحي السليم واقتصاديات الصحة في الدول، وأحدث الوسائل والطرق لتطوير النظام الصحي، وترشيد استهلاك الموارد، ورفع الكفاءة.

وتجدر الإشارة، إلى أن معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2024، انعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا العام تحت شعار "تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية".