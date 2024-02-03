مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس أمم آسيا

يلتقي منتخبا إيران واليابان يوم السبت على ملعب (المدينة التعليمية) في أقوى مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 التي تقام في قطر وتستمر حتى يوم 10 فبراير الجاري.

مشاهدة مباراة إيران واليابان بث مباشر يلا شوت اليوم

قال أمير قالينوي، مدرب منتخب إيران، اليوم (الجمعة)، إن مواجهة نظيره الياباني كان من المفترض أن تكون في نهائي كأس آسيا لكرة القدم لا في دور الثمانية، مشيراً إلى أن منتخب البلد الواقع في شرق آسيا وصل لأفضل مستوياته في الوقت المناسب بعد خسارة مفاجئة في دور المجموعات.

وتأهلت إيران لأدوار خروج المغلوب في صدارة مجموعتها بعدما حققت العلامة الكاملة، بينما أنهت اليابان الدور الأول في المركز الثاني بعد خسارة مفاجئة أمام العراق، قبل أن تقصي البحرين في دور الستة عشر. واحتاجت إيران إلى ركلات الترجيح للتفوق على سوريا وتأتي اليابان وإيران في مقدمة الدول الآسيوية بالتصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأبلغ المدرب الصحافيين عشية المواجهة المقررة غداً (السبت)، «أعتقد أن اليابان وإيران كان من المفترض أن يتواجها في النهائي، لكننا نواجهها الآن في دور الثمانية. مستوى اليابان في أدوار خروج المغلوب أفضل بكثير من دور المجموعات».

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب إيران واليابان عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب إيران واليابان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

كما شكا المدرب جدول منافسات البطولة قائلاً: إن الفاصل الزمني كان ضئيلاً جداً للتعافي قبل مواجهة اليابان بعدما خاض وقتاً إضافياً أمام سوريا. وخاض منتخبا اليابان وإيران منافسات دور الستة عشر يوم الأربعاء.

تاريخ مواجهات إيران واليابان قبل لقائهما في كأس الأمم الآسيوية

وتعد هذه هي المواجهة الخامسة التي تجمع بين المنتخبين معاً ببطولة أمم آسيا، حيث سبق أن تواجها من قبل في 4 مباريات بالبطولة.

وتشهد مباريات المنتخبين معاً بالبطولة تفوقاً لصالح المنتخب الياباني، حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين، وحسم التعادل مباراتين.

وكانت أول مواجهة بين المنتخبين في نسخة البطولة عام 1988 وانتهت بالتعادل السلبي، فيما نجح المنتخب الياباني من تحقيق فوزه الأول بالبطولة على منتخب إيران، في نسخة البطولة عام 1992 بهدف نظيف.

وأكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين معاً ببطولة أمم آسيا، كان من نصيب المنتخب الياباني، عندما تمكن من تحقيق الانتصار بنتيجة ثلاثية نظيفة على منتخب إيران في نسخة عام 2019 من البطولة.

ما القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإيران في كأس آسيا 2024؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وأبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإيران على الشبكة القطرية هي "beIN ASIAN CUP"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD"، وعلى المجموعة الإماراتية عبر "Abu Dhabi Sports Asia 1".

ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال الاشتراك في تطبيق TOD الخاص بقناة بي إن، وخدمة شاهد VIP الناقلة للقنوات السعودية، أو STARZPLAY الناقلة لقنوات أبوظبي.