بث مباشر مشاهدة مباراة إيران واليابان يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا

تقام في الواحدة والنصف من ظهر اليوم، مباراة إيران ضد اليابان في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليا في قطر، في واحدة من أصعب المباريات على المنتخبين في مشوارهما بالبطولة نظرا لما يمتلكان من لاعبين مميزين، بالإضافة للمستوى المميز الذي يقدمه منتخبي إيران واليابان في البطولة.

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وتعتبر مباراة إيران واليابان إحدى المواجهات الكلاسيكية البارزة في البطولة القارية، لا سيما أنها تقام بين منتخبين سبق أن فازا باللقب 7 مرات، بواقع 4 مرات للمنتخب الياباني، الأكثر تتويجا بالكأس الآسيوية، مقابل 3 ألقاب لنظيره الإيراني.

وبدأ المنتخب الياباني مشواره في المجموعة الرابعة، حيث حل وصيفا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على فيتنام 2 - 4 ثم تلقى خسارة صادمة أمام العراق بنتيجة 2 - 1، قبل أن يحسم تأهله للدور الثاني بالفوز على إندونيسيا بنتيجة 1 - 3 في ختام لقاءاته بمرحلة المجموعات، ثم اجتاز منتخب البحرين بنفس النتيجة في دور الـ16.

أما منتخب إيران، فقد تصدر المجموعة الثالثة بالدور الأول، محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات، حيث فاز 4 - 1 على فلسطين، ثم تغلب 1 - صفر على هونغ كونغ، واختتم لقاءاته في مرحلة المجموعات بالفوز 2 - 1 على الإمارات.

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لكن المنتخب الإيراني واجه صعوبة بالغة في تخطي سوريا بدور الـ16، حيث تعادل معها بنتيجة 1 -1 في الوقتين الأصلي والإضافي قبل أن يحسم تأهله بالفوز 5 - 4 بركلات الترجيح.

موعد مباراة إيران ضد اليابان في ربع نهائي كأس آسيا 2023

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ظهر غد السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، ليكون هو موعد مباراة إيران ضد اليابان، وذلك ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، وذلك على أرضية ستاد «المدينة التعليمية».

وتنطلق مباراة إيران ضد اليابان بربع نهائي كأس آسيا 2023، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد اليابان في ربع نهائي كأس آسيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دور ربع نهائي بطولة كأس آسيا 2023، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد اليابان، وتحديداً عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

كما تُنقل مباراة إيران ضد اليابان عبر قنوات: beIN Sports HD 2، الكأس HD 1، الكأس HD 2، قناة SSC HD، أبو ظبي الرياضية HD.