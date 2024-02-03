البث المباشر لمشاهدة مباراة إيران واليابان يلا شوت اليوم في كأس الأمم الآسيوية

يلتقى منتخب إيران مع نظيره اليابانى فى الواحدة والنصف ظهر اليوم في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقامة حاليًا في قطر.

البث المباشر لمشاهدة مباراة إيران واليابان يلا شوت اليوم

تأهل منتخب إيران إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق 3 انتصارات في دور المجموعات، حيث تغلب علي فلسطين بنتيجة 4/1 ، وهونج كونج بهدف نظيف، والإمارات بنتيجة 2/1، فيما تخطي في دور الـ 16 المنتخب السوري الحصان الأسود للبطولة بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

أما منتخب اليابان أحد المرشحين بقوة للقب هذه النسخة فقد تأهل للدور ربع النهائي بعدما حقق انتصارين أمام كل من فيتنام 4/2 ، واندونيسيا 3/1 فيما خسر أمام العراق بنتيجة 2/1، وتغلب في دور الـ 16 علي منتخب البحرين بنتيجة 3/1.

كما تحظى مباراة اليوم بمواجهة من نوع خاص وتحدي مميز بين الثنائي اويدا مهاجم منتخب اليابان صاحب الـ 4 أهداف في البطولة، ومهدري طارمي لاعب ايران صاحب الـ 3 أهداف حيث يتنافسان على لقب هداف البطولة.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب إيران واليابان عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب إيران واليابان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويواصل المنتخب الياباني رحلة البحث عن اللقب الخامس في تاريخ البطولة، ليعزز الرقم القياسي، خاصة وأنه بلغ قبل النهائي خمس مرات في النسخ الست الأخيرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإيران في كأس آسيا 2024؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2024 على قناة SSC في المملكة العربية السعودية، والرابعة العراقية في العراق، وأبوظبي الرياضية الآسيوية في الإمارات وعلى قناة بي إن سبورت في بقية بقاع الوطن العربي الكبير.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإيران على الشبكة القطرية هي "beIN ASIAN CUP"، وعلى المجموعة السعودية ستتابعها على "SSC1 HD"، وعلى المجموعة الإماراتية عبر "Abu Dhabi Sports Asia 1".

ويمكنك مشاهدة البث المباشر للمباراة من خلال الاشتراك في تطبيق TOD الخاص بقناة بي إن، وخدمة شاهد VIP الناقلة للقنوات السعودية، أو STARZPLAY الناقلة لقنوات أبوظبي.