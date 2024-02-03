وزير الزراعة يتابع إجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة اجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية للمزارعين وذلك بحضور المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس وبعض قيادات الوزارة والشركة.

وخلال الاجتماع اشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة حيث قامت الوزارة بتنفيذ مشروعا لحوكمة الحيازات وذلك من خلال بناء منظومة كارت الفلاح وكذلك منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الاسمدة لمستحقيه الحقيقيين،

وشدد "القصير" على ضرورة سرعة الانتهاء من مختلف المنظومات التي يتم العمل بها وكذلك البدء في ادخال الحيازات الخاصة بما يسمح بإدراج كافة اراضي الدولة المصرية ضمن منظومة كارت الفلاح .

وتناول الاجتماع ايضا دراسة سبل ادراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة باستخدام أجهزة التتبع لضمان حوكمة أعمال النقل للأسمدة. وكذلك مناقشة إمكانية إدخال منظومة التقاوي ضمن برامج الحوكمة لضمان وصولها بأعلى جودة وباسعار مناسبة للمزارعين،

وكما تناول الاجتماع عرضا للموقف الحالي والذي يوضح أن إجمالى الكميات الموزعة من الأسمدة في الموسم الشتوي الحالي تجاوزت 12 مليون شيكارة وبزيادة عن نفس الفترة من الموسم الماضي بحوالي 33% بما يؤكد نجاح المنظومة وجدية توزيع الأسمدة هذا العام.

وفي نهاية الاجتماع "القصير" وجه قيادات الوزارة المعنية بمنظومة كارت الفلاح بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي والشركة المعنية من اجل سرعة انهاء إجراءات استخراج الكارت للمزارعين الذين لم يحصلوا عليه من قبل او لإعادة استخراج الكروت التي انتهت فترة صلاحيتها وذلك حتى يتمكن المزراعون من صرف الأسمدة المدعومة المقررة لهم ،

والجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4,570 مليون كارت .