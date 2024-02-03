تاج الدين: السياحة الصحية لا تنفصل عن منظومة السياحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن السياحة الصحية لا تنفصل عن منظومة السياحة حيث يأتي الى مصر ملايين السياح للعلاج، اذ يوجد ١٠٪ من سكان العالم لديهم امراض نفسية وجسمانية، مؤكدا ان مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية الذي سيعقد في مارس المقبل سيكون هدفه الوصول الى خطة واضحة في هذا المجال.

واضاف تاج الدين خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الدولي للسياحة الصحية الذي عقد صباح اليوم السبت الخاص بالاعلان عن التفاصيل النهائية لمؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، اننا نريد خريطة لمصر كلها للسياح الذين يأتون الى مصر بالاماكن التي يوجد بها سياحة صحية مثل البحر الاحمر وسيوة وغيرها، مؤكدا ان معظم الاطباء الناجحين في الدول الاخرى خرجوا من مصر.

وتابع، اننا لدينا خطة واضحة ومرسومة وطويلة المدى في مجال السياحة الصحية، مؤكدا ان ازمة كورونا تسبب في حدوث خلل ففي النظام الصحي، ولكن مصر استطاعت المرور من هذه الازمة بنجاح كبير، على حد قوله.

ويشارك في الحضور اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة نهال بلبع قائم بعمل محافظ البحيرة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اللواء اشرف عطية، محافظ اسوان، والدكتورة غادة سلبي، نائب وزير السياحة، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي.