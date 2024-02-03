محافظ الجيزة يتفقد مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية

تطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري ..

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة تفقدية للوقوف علي مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية وإنشاء ممشي سياحي ( المرحلة الثانية ) أعلي القطاع المغطي من الترعة بدءا من الدائري الجنوبي وحتي كوبري عز بطول ٢ كم وذلك في اطار المتابعة الدورية لكافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع بالمحافظة .

وأشار محافظ الجيزة بأن الأعمال تأتي أستكمالآ لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولي وتشمل علي أنشاء ممشي سياحي وساحات للانتظار ومواقف حضارية ومنطقة أكشاك حضارية وذلك في إطار خطة المحافظة بزيادة المساحات الخضراء وأماكن المتنزهات للمواطنين، إلي جانب إعادة الوجه الحضاري للمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والتاريخية .

وأوضح اللواء أحمد راشد بأنه سيتم تطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاه ببلاط الأنترلوك ورصف جانبي الطريق بالطبقة الاسفلتية بالتزامن مع تطوير الممشي السياحي بالجزيرة الوسطي ودعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب و أعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق وحضاري لكون الطريق أحد المحاور المرورية الرئيسية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية ولخدمة المترددين عليه من المواطنين والأفواج السياحية .

وأطلع محافظ الجيزة خلال جولته علي الرسومات الهندسية الخاصة بموقف انتظار السيارات والحارات المرورية المخصصة لذلك ، موجهآ بضرورة تدعيمه بمخارج ومداخل لتحقيق المرورنه في حركة المركبات .

كما وجه محافظ الجيزة بمراعاة دعم الممشي الجديد بالمساحات الخضراء والاشجار والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق.

وشدد راشد علي مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع والتزام الشركة المنفذة بأستخدام أفضل الخامات مع ضرورة تنفيذ البلدورات بطريقه الصب الخرساني لتتحمل الجهد العالي من الاستخدام وانشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي اسوة بما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى للأعمال مع مراعاة خطوط الصرف الصحي خلال اعمال التطوير .

ووجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة تدعيم الطريق بمطبات صناعية أستجابة لمطالب المواطنين للحد من سرعة المركبات.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته علي تفقد مطلع ومنزل الطريق الدائري الذي تم استحداثة لربطه مع محور المريوطية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ إبراهيم الشهابي نائب محافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والأستاذ طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والأستاذ شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل واشرف تامر رئيس حي الطالبية.