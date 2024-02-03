محافظ الشرقية: أتابع مشكلات المواطنين بالتواصل المباشر

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، «اتابع مشكلات المواطنين الواردة على وسائل الإعلام والصحافة الورقية، وأوجه المسؤولين بفحصها والعمل على حلها فورًا».

وأشار بيان إعلامي صادر من المحافظة صباح اليوم السبت، إلى الشكوى الواردة من أهالي عزبة الشيخ العمدة وقرية السلامون بمركز ههيا، برغبتهم في رصف الطريق الرئيسي الذي يربط بين طريق حوض نجيح والسلامون ومصرف العريني حفاظاً على أرواح المواطنين، أفادت مديرية الطرق والنقل بالشرقية أنه جاري حاليا تنفيذ أعمال الصرف الصحي بالطريق الرئيسي، وفور الانتهاء من الأعمال سيتم إعادة رصف الطريق ورد الشيئ لأصله.

وبالنسبة لشكوى أخرى تحت عنوان «إلغاء قرار الندب» بخصوص رغبة المواطن« ص. ي» في إلغاء قرار ندبه من مدرسة ميت حبيب الابتدائية والعودة لمدرسة ميت حمل الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية حيث أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أفادت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه نظراً لظروفه الصحية قد تم إلغاء ندبه وعودته لمدرسته الأساسية وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

واستجابة للشكوى المنشورة تحت عنوان «مقاهي بلا مراقب» بخصوص شكوى أهالي حي مجلس مدينة فاقوس من انتشار المقاهي التي تحتل كورنيش بحر فاقوس مما تسبب في أذي لسلامة المواطنين، أفادت رئاسة مركز ومدينة فاقوس قيام قسم الاشغالات بالمركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات ورفع الباعة الجائلين بشوارع المدينة، ومنها طريق البحر بطول الكورنيش وذلك على مدار اليوم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأفادت هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية بخصوص شكوى المواطن «م. ع» من عدم استكمال أعمال صيانة مدرسة ميت جابر الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، أنه تم إنهاء أعمال المقايسة الخاصة بالمدرسة والإسناد لإحدى الشركات المنفذة.