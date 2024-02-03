آينتراخت فرانكفورت يواجه كولن في مهمة قوية بالدوري الألماني الليلة

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمى مرموش لمواجهة قوية؛ أمام نظيره فريق كولن، مساء اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري؛ وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

موعد مباراة فرانكفورت ضد كولن في الدوري الألماني

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة فرانكفورت، مع نظيره فريق كولن، مساء اليوم السبت الموافق 3 من شهر فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة؛ والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق فرانكفورت، المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الألماني هذا الموسم؛ برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد فريق كولن في المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة.