البلطي بـ80 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم السبت بالفيوم

تشهد أسواق الفيوم ومحلات بيع الأسماك، اليوم السبت الموافق 3 فبراير، إستقرارا في الأسعار مع توافر المعروض في حلقة بيع الأسماك بمدينة الفيوم، والسويقات الفرعية.

وشهدت محلات بيع الأسماك ارتفاع أسعار بعض الأنواع، كما تشهد هذه الفترة توافر المعروض بسبب السدة الشتوية والتي يتم خلالها صيد كميات كبيرة من الأسماك.

توافر المعروض من الأسماك وكيلو البياض ب140 جنيه في الفيوم..

وبلغ سعر السمك البلطي درجة أولى 80 جنيها للكيلو وأسعار البلطي درجة ثانية يتراوح بين 70 إلى 75 جنيها للكيلو والفيليه ب92 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد من 260 إلى 300 جنيها للكيلو والبوري وسمك قشر بياض بمبلغ 140 جنيها للكيلو، والقاروص ب260 جنيها والدنيس ب250 جنيها، وسمك المكرونه البلدي السمك المسبح بمبلغ 80 جنيه والماكريل 90 جنيها وكيلو القراميط بمبلغ 50 جنيه، والسردين حجم كبير بمبلغ 80 جنيه، والكابوريا بمبلغ 130 جنيها، والسبيط بمبلغ 350 جنيها، بالإضافة إلى بيع البلطي الشبار الذي يتم صيده من الترع والأباحر في الفيوم بمبلغ 55 جنيها للكيلو، والبساريا بمبلغ 45 جنيه.

وشهد أسعار الأسماك اختلافا بعدد من مناطق محافظة الفيوم وخاصة في مناطق البحيرات المائية ومنها بحيرة قارون ووادي الريان بسبب وجود مزارع الأسماك بكثافة، وهو ما يساعد على انخفاض الأسعار بعكس المناطق الأخرى، وخاصة خلال فترة السدة الشتوية، بالإضافة إلى كميات الأسماك التي يقوم التجار بجلبها من البحرين الأحمر والمتوسط ومزراع الأسماك بالمحافظات.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين، والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من الأسماك واللحوم.

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية والأسماك بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق، بالإضافة إلى التأكد من صلاحية الأسماك المجمدة التي يتم بيعها في الأسواق، حفاظا على صحة المواطنين.