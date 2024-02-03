جدول مواعيد مباريات كأس أمم آسيا اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم، مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي منتخب إيران واليابان، ويواجهة اصحاب الارض نظيره أوزبكستان، في ربع نهائي بطولة الأمم أسيوية.



جدول مواعيد مباريات كأس آسيا اليوم والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا



إيران ضد اليابان – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1



قطر ضد أوزبكستان – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN ASIAN CUP 1



يلعب منتخب قطر مباراة أوزبكستان اليوم، بعد اعتلاء صدارة مجموعته بثلاثة انتصارات علي كل من لبنان وطاجاكستان والصين والتغلب في دور الـ 16 علي فلسطين.



كما يدخل منتخب اوزباكستان المباراة بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة بدور المجموعات امام الهند، وتعادلين امام سوريا وأستراليا، فيما حقق الفوز علي تايلاند في دور الـ 16.



وتأهل المنتخب الإيراني بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وهزيمة منتخب سوريا في دور الـ 16 بركلات الترجيح.



كما صعد المنتخب الياباني كوصيفا للمجموعة الرابعة بالبطولة، والحاق المنتخب البحريني الهزيمة في دور الـ 16 بثلاثة أهداف لهدف.