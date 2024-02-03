"العائدة".. كتاب جديد للكاتب كريم فهمي بمعرض الكتاب

شهد جناح دار الواحة للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي حفل توقيع الكاتب كريم فهمي لروايته الجديدة "العائدة"، وذلك بحضور مدير دار الواحة للنشر والتوزيع الكاتب مصطفى ونخبة متميزة من كتاب الدار ومجموعة من القراء المثقفين والمفكرين وجمهور المعرض.

تتناول رواية "العائدة" فكرة وجود الشر في كل الاشياء وعدم الانصياع وراء المظاهر، وأن وراء كل خير يوجد باب للشر، فيجب ألا نفتحه، الرواية من النوع المتميز من أدب الرعب حيث يجسد الكاتب صراع الخير والشر على شاكلة أنثتان تتبارزن في الحب، أنثى تعبر عن الخير والأخري تعبر عن الشر ..ترى! هل ممكن للشر أن ينتصر على الخير ؟ وهل ممكن للواقع أن يأتي من إحدى العوالم الخفية !!



إعتمد الكاتب في كتابة روايته على الخيال الخصب للقارئ وسَطر بقلمه سطور الإثارة والتشويق ليجعلك تشعر بأنك تبحرُ في عالم الرعب والغموض ،تلك الأسَطر المرعبة التي تجعل البدن يقشعر، لك أن تتخيل عندما تُمزج بالرومانسية ومداعبة المشاعر الرقيقة، وكأنك تدخل بجهازك الحسي لعالم ارتفاع الادرينالين وحب الإثارة والتشويق.

جدير بالذكر أن سبق وصدر عن الكاتب كريم فهمي ديوان شعري بعنوان "كلمه منسية"، اعتمد فيه على بساطة الكلمات والبلاغة في المعاني وصدر هذا الديوان في العام ٢٠٢٣.