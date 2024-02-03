أمم أسيا.. موعد مباراة اليابان وإيران والقنوات الناقلة

يتقابل منتخب اليابان ونظيره الايراني، في المواجهة المرتقبة التى تجمع بين المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2023، والتى تستضيفها حاليًا دولة قطر حتى 10 من شهر فبراير الجاري.

موعد مباراة اليابان وإيران في كأس آسيا

وستنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، على إستاد "المدينة التعليمية" بقطر.

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وإيران في كأس الأمم الآسيوية

وتذاع المباراة عبر قنوات: "bein sports "، وقناة " SSC" السعودية، وقناة "Alkass" القطرية أيضاً، بالإضافة إلى قناة " Abu Dhabi sports".

وتأهل المنتخب الإيراني بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وهزيمة منتخب سوريا في دور الـ 16 بركلات الترجيح.

كما صعد المنتخب الياباني كوصيفا للمجموعة الرابعة بالبطولة، والحاق المنتخب البحريني الهزيمة في دور الـ 16 بثلاثة أهداف لهدف.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في الدور المقبل، مع منتخب كوريا الجنوبية بعد خطف بطاقة التأهل على حساب نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف.