أمم آسيا.. منتخب اليابان في مواجهة صعبة أمام إيران اليوم

يلتقي منتخبا إيران واليابان، في الواحدة والنصف ظهر اليوم، في المباراة التي تجمعها بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الاسيوية المقامة حاليا في قطر.

و تأهل منتخب اليابان للدور ربع النهائي بعدما حقق انتصارين امام كل من فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين ، واندونيسيا

فيما خسر امام العراق بنتيجة بهدفين لهدف ، وتغلب في دور الـ 16 علي منتخب البحرين بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وصعد منتخب إيران الي الدور ربع النهائي بعدما حقق 3 انتصارات في دور المجموعات، حيث تغلب علي فلسطين بنتيجة بأربعة أهداف لهدف، وهونج كونج بهدف نظيف، والامارات بنتيجة بهدفين مقابل هدف.

فيما تخطي في دور الـ 16 المنتخب السوري الحصان الأسود للبطولة بنتيجة بركلات الترجيح.

وتذاع مباريات بطولة كأس الأمم الآسيوية عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية، بجانب قنوات SSC السعودية.