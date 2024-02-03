جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024 والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد مع مواجهات من العيار الثقيل مختلف المسابقات حول العالم، فنرصدها إليكم كالتالى:

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات أمم أفريقيا 2023



مالى ضد كوت ديفوار – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max

الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max



مواعيد مباريات كأس آسيا 2023



إيران ضد اليابان – الواحدة والنصف ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1

قطر ضد أوزبكستان – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN ASIAN CUP 1



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



إيفرتون ضد توتنهام هوتسبير – الثانية والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1

برايتون ضد كريستال بالاس – الخامسة مساء

بيرنلى ضد فولهام – الخامسة مساء

نيوكاسل يونايتد ضد لوتون تاون – الخامسة مساء

شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني



فالنسيا ضد ألميريا – الثالثة عصرا

غرناطة ضد لاس بالماس – الخامسة والربع مساء

ديبورتيفو ألافيس ضد برشلونة – السابعة والنصف مساء – على قناة Premier Sports 1 HD

جيرونا ضد ريال سوسيداد – العاشرة مساء – على قناة Premier Sports 1 HD



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



إمبولى ضد جنوى – الرابعة مساء

أودينيزى ضد مونزا – الرابعة مساء

فروسينوني ضد ميلان – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا ضد ساسولو – العاشرة إلا ربع مساء



مواعيد مباريات الدوري الألماني



بايرن ميونخ ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الرابعة والنصف مساء

فرايبورج ضد شتوتجارت – الرابعة والنصف مساء

ماينز ضد فيردر بريمن – الرابعة والنصف مساء

بوخوم ضد أوجسبورج – الرابعة والنصف مساء

دارمشتات ضد باير ليفركوزن – الرابعة والنصف مساء

كولن ضد اينتراخت فرانكفورت – السابعة والنصف مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



رين ضد مونبلييه – السادسة مساء

نانت ضد لانس – العاشرة مساء