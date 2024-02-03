الخطوط الجوية تقرر التوقف عن نقل الفرنسيين إلى النيجر

قررت الخطوط الجوية التي تخدم نيامي، عاصمة النيجر، التوقف عن استقبال الركاب الفرنسيين إلى هذه الوجهة، حيث تم رفض العديد منهم مؤخرًا لدى وصولهم، حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصادر في المطار.

وجاء في مذكرة داخلية لشركة طيران بوركينا فاسو: "بموجب السلطات النيجرية، لم يعد أي مسافر يحمل الجنسية الفرنسية مسموحًا له بدخول الأراضي النيجرية مرة أخرى، وبالتالي لن يتم قبوله بعد الآن على متن رحلاتنا إلى هذه الوجهة".

وأكدت الشركة البوركينابية، في بيان صحفي نشرته مساء الأربعاء، أن "هذه المذكرة لا تصدر" عنها وأنها "لا يمكن تحميلها مسؤولية العواقب المحتملة التي يمكن أن تترتب عليها، لا يذكر النص شيئًا عما إذا كان المواطنون الفرنسيون سيصعدون إلى الطائرة أم لا.

وأشار مصدر مقرب من شركة الخطوط الملكية المغربية (RAM) إلى أن "المسافرين الفرنسيين المتجهين إلى نيامي لم يعد بإمكانهم ركوب طائرات "الخطوط الملكية المغربية" دون تصريح خاص من السلطات النيجرية، وهم يفعلون ذلك منذ ما يقرب من عام".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم ترد الشركات الأخرى التي تخدم نيامي، وهي الخطوط الجوية الإثيوبية وآسكي والخطوط الجوية التونسية والخطوط الجوية التركية، في البداية على سؤال حول ما إذا كانت تواصل نقل مواطنين فرنسيين إلى النيجر.

كما تم التساؤل أيضًا عن أن السلطات النيجرية لم تؤكد بعد أن الفرنسيين الراغبين أو المضطرين للقدوم إلى نيامي أصبحوا الآن أشخاصًا غير مرغوب فيهم على أراضيها.

واستمرت العلاقات بين النيجر وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، في التدهور منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في 2 كانون الثاني/يناير أن السفارة الفرنسية في النيجر، التي أعلنت باريس أنها ستغلق أبوابها قبيل عيد الميلاد، مغلقة رسميا "حتى إشعار آخر" وستواصل أنشطتها من باريس.

وأكدت الوزارة أنه "على مدى خمسة أشهر، تعاني سفارتنا من عقبات خطيرة تجعل من المستحيل القيام بمهامها: الحصار حول السفارة، وقيود سفر الوكلاء والإعادة القسرية لجميع الموظفين الدبلوماسيين الذين كانوا سيصلون إلى النيجر".

وتقرر إغلاق سفارة، وهو إجراء نادر للغاية، بالتوازي مع انسحاب آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب، والذين غادروا البلاد في 22 ديسمبر/كانون الأول.

وبعد انقلاب 26 يوليو/تموز، سارعت الحكومة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين، نحو 1500 جندي تم نشرهم للقتال ضد الإرهابيين، وندد بالعديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.

كما أعلنت الحكومة في نهاية أغسطس/آب الماضي طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي.

وظل عالقا داخل الممثلية الدبلوماسية قرابة شهر قبل أن يغادرها بقرار من الرئيس إيمانويل ماكرون الذي أمر بإبقائه في منصبه بعد الانقلاب.

وذكرت صحيفة لو كانار شينيه الفرنسية أن وزارة الخارجية الفرنسية استخدمت حق النقض ضد نشر كتاب إيتي، والذي، بحسب مصدر دبلوماسي اتصلت به وكالة فرانس برس، كان من الممكن أن "يضر بمصالحنا الأمنية".

منذ رحيل فرنسا، اقتربت النيجر - مثل جارتها مالي وبوركينا فاسو من شركاء آخرين، بما في ذلك روسيا.