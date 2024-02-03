بجلسة تصوير رومانسية مع زوجها.. رحمة رياض تعلن عن جنس مولودها

كشفت الفنانة العراقية “رحمة رياض” عن جنس مولودها المنتظر، بجلسة تصوير رومانسية مع زوجها “ألكسندر علوم”، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

رحمة رياض تعلن جنس مولودها:

أعلنت الفنانة “رحمة رياض” عن جنس المولود خلال لقائها مع مجلة فوغ بالعربية برفقة زوجها “ألكسندر علوم”،وتحدثا عن بداية الفصل الجديد المنتظر في حياتهما في عدد المجلة لشهر فبراير 2024.

كشفت “رحمة رياض” عن أنهما ينتظرون فتاة "It's a girl،"، ولكنها لم تختاراسمها حتى الآن، لأنها تفضل اختيار اسم ابنتها بعد أن تراها.

تحدث “ألكسندر علوم” قائلاً: "كان لدينا بالفعل خلاف على اختيار الاسم”، قاطعته رحمة ضاحكةً: “حسنًا، أفضِّل أن أسميها عندما ألتقيها”.

وتحدث الزوجان في حوارهما لمجلة فوغ عن قصة حبهما و لقائهما الأول فضلاً عن حبهما الذي لا يتزعزع لبلادهم وتراثهم، وعبر أيضاً عن مخاوفهما بشأن الأمومة والأبوة والمرحلة الجديدة المنتظرة لهما.

أضافت رحمة رياض: "إن توفير الاستقرار لابنتي هو أولويتي الأولى، وأنا أعلم أن أليكس سيكون أبًا رائعًا ومهتمًا ”

تابعا الثنائى قائلاً: "سنبذل كل جهد ممكن لنكون حاضرين في كل تفاصيل حياتها ، لنغرس فيها إحساسا بالتواضع والحب ونكون قدوة تحتاجها لتحقيق أحلامها .”

ظهرت “رحمة رياض” وزوجها بأكثر من إطلالة في جلسة التصوير التى خضعا لها للمجلة، ارتدت فستان أزرق وآخرباللونين الأبيض والموف، مع مكياج وتسريحة شعر رائعة وبسيطة .

إعلان رحمة رياض عن حملها:

يُذكر أنه أعلنت “رحمة رياض” عن حملها ليلة رأس السنة، حيث نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة مع زوجها “ألكسندر علوم” وهما يودعان عام 2023 في لحظة رومانسية ، ظهرت عليها ملامح الحمل.

تالقت “رحمة رياض” الكثير من تعليقات متابعيها قائلين: "مبارك حبيبتي تقومي بالسلامة أنت والأميرة ويجعلها من الصالحات والبارات يا رب"، "قلبي أجمل بنوته تجي بسلامه يارب ويحفظكم حبايبي استودعتكم الله".

من هى رحمة رياض:

اسمها بالكامل رحمة عبد الرضا مزهر السباهي، من مواليد عام 1987، بدولة العراق، والدها هو الفنان رياض أحمد،عشقت الغناء منذ الصغر،وبدأت مشوارها الفني في عام 2004، عندما شاركت في سوبر ستار وستار اكاديمي، في سن 17 عاما.

فى عام 2011 قامت بعمل أغنية وعد مني، وأغنية خلصنا ودعوة قطرية ومو غلطته،وبدأت شهرتها فى عام 2020 بعد إعلان أغنية الكوكب.