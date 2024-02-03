صبا مبارك: كنت خايفة أعمل دور دكتور نفسى فى "أنف وثلاث عيون"

تحدثت الفنانة صبا مبارك عن تخوفها من فيلم “أنف وثلاث عيون” قائلة: "بعيداً عن أن الفيلم مستوحى من رواية أو من فيلم، وأن دورى مستحدث وغير موجود بها، أنا كنت خايفة من الدور لأنه صعب تعمل دور دكتور نفسى بيعالج حد، لأن لهم طريقتهم ولهم بروتوكلات محددة وأشياء مثل ذلك".

وعن انجذاب أمير رمسيس للرواية قال: "أظن أن الرواية معقدة ومشتبكة جدا وفيها خطوط كثيرة، ولما اتعرض عليا من المنتجة شاهيناز العقاد، لقيت إن فعلا صعب أن تتحول الرواية لفيلم واحد فقط، فحسيت إن في فيلم جديد ويمكن لإنى بحب السينما اللى بتتبني عن العلاقات اللى بتتماشى مع مشاكل الجمهور أكتر".

وكانت قالت الفنانة صبا مبارك خلال حلولها ضيفة مع فريق فيلمها الجديد "أنف وثلاث عيون" في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة on TV ان هذا العمل يعد عودة للأفلام الدافئة في السينما، وانها لا تخاف من المقارنات مع بطلات النسخ السابقة، لأن كتابات شكسبير نفسة تم إعادتها آلاف المرات.

صبا مبارك

على جانب أخر يعرض لصبا مبارك مسلسل جديد بعنوان "بين السطور" الذي تجسد خلاله الكثير من التناقضات، والذي تدور أحداثه حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري “Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.



صبا مبارك

أحدث أعمال صبا مبارك دورها في الجزء الثاني من مسلسل الإثارة عنبر 6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد، من تأليف هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.



بينما طرح لصبا مبارك فى السينما مؤخرا فيلم أنف وثلاث عيون، وتتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.

صبا مبارك

أحداث شيقة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on.

حيث استقبلت هند سالم مكالمة من أحد الاشخاص ليبلغها أن والدتها فى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة، ولكنها تركتها فى المستشفى لتسافر إلى الواحات لتصوير حلقة جديدة مع جيمى أندرسون، بعدما كلفتها القناة بعمل حوار معه مجددا.

وشكت ناردين فرج فى زوجها محمد علاء - جيمى أندرسون، أن هناك علاقة قديمة مع هند سالم صبا مبارك، عندما شاهدته يجلس معها فى السيارة وتراجعت حتى لا يراها زوجها أو هند.

كما يتابع حاتم عز الدين - أحمد حاتم حوار زوجته الإعلامية هند سالم مع جيمى أندرسون على يوتيوب، لتظهر عليه ملامح الشك والغيرة بسبب طريقة حوارها معه.

وتطورات عديدة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل “بين السطور” بطولة النجوم صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on.

حيث قابلت هند سالم- صبا مبارك جمال عبد الكريم- محمد علاء جمايكا وزوجته ناردين فبج، والتى أكدت لزوجها أنها صديقة لهند سالم منذ الصغر وأصدقاء مدرسة وجيران، وبدأت فى سرد قصة حبها مع جيمى.

كما تحدث جيمى أندرسون مع هند سالم وطلب منها الرجوع لوكيله من أجل الموافقة على ظهوره الإعلامى معها فى برنامجها، فطلبت منه الرد سريعا.

بينما أكدت هند سالم لرئيس تحرير برنامجها أن جيمى سيظهر فى البرنامج وتؤكد عودتها للبرنامج وتستحوذ عليه مرة أخرى، ليأتى إليها الرد سريعا ويظهر لاعب الرماية العالمى معها فى البرنامج.

وعندما ذهب للقناة قابلته ملك شهاب - سلمى أبو ضيف بالصدفة ليتحدثا، وتحاول أن تأخذه من هند سالم.

وخلال المقابلة ظل أحمد فهمى يشاهد الحلقة ويراقب طريقة زوجته.

وكانت انطلقت أولى حلقات مسلسل بين السطور على قناة ON، وظهرت خلالها الفنانة سلمي أبو ضيف بشخصية ملك شهاب، وهي إعلامية شابة، وبينها وبين هند (صبا مبارك) منافسة شرسة والغيرة تشتعل بينهما.

وظهرت على وجه سلمى أبو ضيف الغيرة والحقد، خاصة بعد حصول هند (صبا مبارك) على جائزة أفضل إعلامية للمرة الخامسة على التوالي وبعدها تواجه ملك والدها وتبلغه أنها في يوم ما ستحصل على الجائزة، بدون واسطة أو مساعدة منه.

سلمي أبو ضيف

أبطال بين السطور

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

سلمي أبو ضيف

أنف وثلاث عيون

وفي سياق آخر، تنتظر سلمى أبو ضيف عرض فيلم أنف وثلاث عيون، ومن المقرر عرضه يوم 31 يناير في السينمات، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والفيلم من إخراج أمير رمسيس.ويذكر أن أحدث أعمال سلمى أبو ضيف هي تقديمها شخصية جميلة في مسلسل زينهم والذي تصدر المركز الأول على منصة watch it طوال عرض حلقاته.

وكان شهد العرض الخاص لفيلم “ليه تعيشها لوحدك” غياب الفنانة سلمي أبو ضيف عن حضور العرض الخاص الأول اليوم بإحدي سينمات السادس من أكتوبر.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك



تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك



فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

وكانت حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، على توجيه رسالة إلى الفنانة غادة عبد الرازق بعد نجاح حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل.

حيث كتبت سلمى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ شكرا أوي يا دكتور عليا برضه بحبك”.

يتكون مسلسل حدث بالفعل من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف يمكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، والمسلسل مكون من حكايات وهي حكاية ريش أبيض وحكاية تحت الحزام وحكاية قرض شخصي وحكاية لو بعد حين.

يذكر أن سلمى أبو ضيف، حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن مهرجان "القاهرة للدراما"، عن مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض ضمن أعمال الموسم الرمضاني السابق 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا لأنه قدم حكاية الإمام الشافعي، وضم عدد من الفنانين ومنهم خالد النبوي، نضال الشافعي، فرح بسيسو، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج الليث حجو.

وكانت حصدت كل من سلمى أبو ضيف عن مسلسل "رسالة الإمام"، ورنا رئيس عن "موضوع عائلى 1"، ونانسى صلاح عن "ستهم"، جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد مناصفة بينهن، وذلك فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.