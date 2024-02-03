عاجل
تأجيل محاكمة ترامب في قضية اقتحام الكابيتول العراق.. ضربات الجيش الأمريكي خرقًا لسيادتنا ويجرالمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه رسمياً.. نيسان سنترا تقفز إلى مليون جنيه بدون أوفر برايس
السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وسام أبو علي مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

بوابة الوفد الإلكترونية

أصبح الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد مهدداً بالغياب عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة في العضلة الخلفية خلال تدريبات الأهلي ، اليوم الجمعة ، على ملعب (مختار التتش).

وبات أبو علي مهدداً بالغياب عن رحلة الجزائر بسبب هذه الإصابة التي ستتضح مدى قوتها خلال الأيام القليلة القادمة.

وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي في شهر يناير الماضي قادماً من سيريوس السويدي.

مواد متعلقة

فقرات فنية متنوعة وتقسيمة في مران الأهلي
الجريدة الورقية