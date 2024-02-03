وسام أبو علي مهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد

أصبح الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد مهدداً بالغياب عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وسام أبو علي لإصابة في العضلة الخلفية خلال تدريبات الأهلي ، اليوم الجمعة ، على ملعب (مختار التتش).

وبات أبو علي مهدداً بالغياب عن رحلة الجزائر بسبب هذه الإصابة التي ستتضح مدى قوتها خلال الأيام القليلة القادمة.

وانضم وسام أبو علي إلى الأهلي في شهر يناير الماضي قادماً من سيريوس السويدي.