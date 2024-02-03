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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حبس تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة هواتف المواطنين

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق اليوم الجمعة، بحبس 5 عناصر إجرامية كونوا  تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة هواتف المواطنين عن طريق “النشل"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد القبض عليهم في دائرة قسم شرطة الموسكي.

واعترف عناصر التشكيل العصابي أمام جهات التحقيق، بارتكاب 8 وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، وأرشدوا عن إخفائهم المسروقات لدى عميلهم سيئ النية مالك محل هواتف محمولة- بدائرة قسم شرطة المعادى.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين " لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الموسكى، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالى– عدد 2 هاتف محمول "مجهولان المصدر".

الجريدة الورقية