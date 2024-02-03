مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة

لقى عامل مصرعه، وأصيب 9 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، محملة بعدد من عمال اليومية، على طريق الدواويس الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق البيفيتات الزراعية دائرة مركز القصاصين بالإسماعيلية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة تقل عددا من العمال الزراعيين على طريق الدواويس دائرة مركز القصاصين.



على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع عامل يدعى 'عبد الفتاح علي صالح'، يقيم بعزبة صبري دائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة، فيما أصيب 9 آخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.