نقل الباعة الجائلين بسوق حلمي مرزوق إلى السوق الجديد بالفيوم

صرح المحاسب مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بأن الأجهزة التنفيذية قامت بتنفيذ أعمال نقل الباعة الجائلين بسوق حلمي مرزوق إلى السوق الجديد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف جهود التطوير ومتابعة رفع الإشغالات بالمراكز والمدن حفاظاً على الشكل الحضاري والجمالي لمدينة الفيوم.

خلال ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بمديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم، والعقيد مصطفى عبدالعظيم رئيس شرطة المرافق، بنقل الباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع بسوق أحمد حلمي مرزوق بمنطقة الحادقة إلى السوق الجديد والذي تم تخصيصه لهم تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

نقل الباعة الجائلين بشوارع مدينة الفيوم إلى السوق الجديد

وتمكنت الحملة بحضور المهندس خليفة روبي نائب رئيس المركز لشئون المرافق والإشغالات، والمهندس نزيه محمد رئيس حي شرق الفيوم، من تنفيذ أعمال نقل سوق أحمد حلمي مرزوق من الانتشار بالشوارع والباعة الجائلين، إلى السوق الجديد الذي تم تجهيزه وانهاء الأعمال الإنشائية من باكيات ومناطق بيع ودورات المياه، وتم ترقيم مواقع الباعة ليصبح مقرا دائما لهم بدلاً من افتراش الشوارع،وكذلك سوق الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع، لفتح الطرق والشوارع، تيسيراً للحركة المرورية للسيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمدينة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفيوم أن أعمال نقل سوق حلمي مرزوق بنطاق حي شرق إلى السوق الجديد، تعد بداية لأعمال مماثلة تشمل نقل الباعة الجائلين بشوارع المدينة إلى الأسواق الجاري تنفيذها بعدد من أحياء المدينة، لفتح الطرق والشوارع أمام حركة السيارات والمارة، ومنع العشوائية التى يتسبب بها هؤلاء الباعة في الشارع، من خلال قيامهم بشغل الأماكن المخصصة للسيارات وتشويه المظهر الجمالي على جانبي بحر يوسف وسط المدينة، بالإضافة إلى القيام بتوصيل التيار الكهربائي بطرق عشوائية من أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين، مشددا على عدم التهاون مع المخالفين وضرورة التصدي لجميع حالات الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع، والتى تسيطر على الطريق العام وتتسبب في إعاقة حركة السير بها، موجها رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية بالعمل على إعادة الانضباط للشارع وتيسير حركة السير والمرور والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.