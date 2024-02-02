الرئيس التونسى يؤكد عمق علاقات الشراكة المتميزة مع الجزائر فى كافة المجالات

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الجمعة، عمق الأخوة الصادقة وعلاقات الشراكة المتميزة مع دولة الجزائر فى كل المجالات، مشيرا الى حرص بلاده على الارتقاء بهذه العلاقات الى أعلى المستويات.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسى خلال استقباله بقصر قرطاج وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى أحمد عطاف، الذى يزور تونس حاملا رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون لنظيره التونسي، وذلك وفقا لبيان الرئاسة التونسية.



وأشار سعيد إلى ضرورة تعزيز التكامل بين البلدين عبر استشراف آليات وطرق عمل متجددة تلبى تطلعات الشعبين الشقيقين، ومن بينها تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والاستثمارات فى البلدين.



وأكد الرئيس التونسى اعتزاز بلاده بتاريخها المشترك مع الجزائر وإيمانها الراسخ بوحدة المصير، مجددا التأكيد على تمسك بلاده بسنة التشاور والتنسيق بين القيادتين فى البلدين وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص جميع المسائل الإقليمية والدولية لاسيما فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها المنطقة والعالم.



وتطرق الرئيس التونسى -خلال المباحثات- إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد موقف بلاده الثابت من الحق الفلسطينى ومساندتها الدائمة لشعبها الأبى فى كفاحه من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.