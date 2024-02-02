أمرت جهات التحقيق بالقاهرة ، بحبس 3 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية بمحافظة القاهرة.

حبس المتهمين بسرقة حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء بالقطامية

تبين من خلال التحريات أن المتهم الأول «خفير»، قام بسرقة بعض حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء «محل عمله» بدائرة قسم شرطة القطامية. بمواجهته، اعترف بقيامه بسرقة الحديد المُشار إليه بالاشتراك مع عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- قائد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأضاف بتصرفهما في المسروقات بالبيع لدى عميلهما «سيئ النية»، شقيق الأخير، مالك مخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- ومالك السيارة المشار إليها. تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم جميعا ضبط كافة المسروقات والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات

حبس عامل سرق"محل بلاى ستيشن" في التجمع الأول

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس عامل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لقيامه بسرقة 5 شاشات و 2 كمبيوتر و2 كيسة كمبيوتر و 6 أجهزة "بلاى ستيشن" 20 ذراع "بلاى ستيشن" من داخل محل "بلاى ستيشن "بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم التجمع الأول.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بذات الأسلوب، مستغلاً علمه بالمكان لسابقة عمله به ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة.

ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات