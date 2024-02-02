خبير أمني: خروج القوات الأمريكية من أرض الرافدين رغبة إيرانية وليست عراقية

قال الدكتور علاء النشوع، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن قضية انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من العراق تعد من القضايا المعقدة والمتشعبة للغاية، باعتبار أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هو وريث حكم 2003 وحتى اليوم.

ونوه إلى أن “السوداني” عندما يتحدث عن رؤية خروج القوات الأمريكية أو قوات التحالف من العراق ليس بالأمر الهين، سواء كان من ناحية القرار السياسي العراقي أو القدرات العسكرية العراقية الآن وما تواجهه من صعوبات.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج ثم ماذا حدث، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن رئيس الوزراء العراقي يتعرض لضغوط إقليمية سواء من ناحية إيران أو داخلية من قبل الفصائل التي تمتلك أسلحة ومعدات عسكرية كبيرة، والتي تعد أقوى من المؤسسة العسكرية العراقية التي تمتلك هذه المعدات من الطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى.

وتابع: “الضغوط على رئيس الوزراء صعبة للغاية، لذلك يريد خروج سريع للقوات الأمريكية بناء على هذه الرغبات، وليس على بناء القرار السياسي العراقي كونه رئيس وزراء يمثل القائد العام للقوات المسلحة، والخروج ليست رغبة عراقية لكن ضغطا من الفصائل وإيران”.