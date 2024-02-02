الجمعة 02 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الهجوم الإسرائيلي على الأزهر شهادة في حق الإمام الأكبر.. فيديو

الطيب مع الأمير تشارلز
الطيب مع الأمير تشارلز وقرينته في الجامع الأزهر- نوفمبر 2021

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هجوم الإعلام العبري الصهيوني على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هي شهادة في حق مؤسسة الأزهر وفضيلة الإمام، لافتا إلى أن مجلس الأمن أكد على ما قاله الأزهر الشريف.

وأضاف الدكتور عبدالغني هندي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  الأزهر يفرق بين اليهودية والكيان الصهيوني المحتل، مشددا على أن الأزهر لم يخطئ في اليهودية لأنها جزء من إيمان الإنسان المسلم، وهناك الكثير من اليهود حول العالم أدانوا هذه التصرفات الصهيونية وأكدوا أن اليهودية ليست لها علاقة بإجرام الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين.

txt

أحمد زارع يرد على افتراءات إسرائيل: الأزهر صوت العيش المشترك بين أتباع الأديان

ولفت إلى أن الكيان الصهيوني يستهدف تحويل المسألة إلى أمر ديني وهو في غاية وشدة الخطورة، مؤكدا على أن الأزهر لم يهاجم اليهودية، ولكن الإمام الأكبر ينتقد التصرفات الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والعالم الحر كشف عن هذا الزيف العنصري الذي يسعى إلى الاقتتال والدمار ومحكمة العدل الدولية أشارت وأكدت على أن خطاب الكيان الصهيوني عنصري.

مواد متعلقة

إعلامي: هجوم إسرائيل على شيخ الأزهر ليس غريبًا على القتلة ومحترفي الكذب

ندوة بجناح الأزهر تطالب بإدراج "التربية الإعلامية" كمادة إلزامية في مناهج التعليم

الأزهر يحتفي بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية في جناحه بمعرض الكتاب

ورشة للتدريب على ترميم وصيانة الكتب والمخطوطات في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الأزهر يحتفي بذوي الهمم في جناحه بمعرض الكتاب

انطلاق فعاليات اليوم التاسع لجناح الأزهر في معرض الكتاب وسط إقبال كبير

علي جمعة يبوح بأسرار حياته في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

من داخل جناح الأزهر.. وزيرة الهجرة: التمسك بالتقاليد والعادات يبعث في الانسان الانتماء
الجريدة الورقية