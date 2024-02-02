موعد مشاركة "الكسار" مع القادسية بدوري يلو السعودي

تعاقد مسؤولو نادي القادسية، مع أحمد الكسار حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قادمًا من الفيحاء السعودي.

وكشفت الصحف السعودية، أن الحارس الدولي سيكون خارج حسابات مباراة الباطن الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الـ20 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتابعت ان الحارس الدولي سيكون جاهزًا قبل مباراة العين في الـ12 شهر فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الـ21.

واشترى القادسية المدة المتبقية من عقد الكسار مع الفيحاء «موسمين» ووقع معه حتى 2027.

من جهة أخرى، أدى الفريق تدريباته السبت على ملعبه استعدادًا للقاء مضيفه الباطن، وركز المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس في الحصة على معالجة القصور الذي لازم خط الهجوم في آخر لقاءين أمام العدالة 0ـ1، والجندل 0ـ0.