أوقاف سوهاج تنظم قوافل دعوية عن الإسراء والمعراج بمساجد المراغة

نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة اليوم الجمعة عدة قوافل دعوية من خلال التعاون المشترك بين الأزهر والأوقا حيث تضم القوافل "عشرة علماء" خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء وزارة الأوقاف ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة" .



وانطلقت فعاليات القوافل الدعوية اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/٢/٢ من المسجد " الكبير" بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج وذلك بحضور كوكبة من العلماء والدعاة والقيادات الدعوية وتحدث فيها الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل الوزارة .



كما توجهت القوافل الدعوية إلى مساجد مركز المراغة ومنها مسجد حمد الله بالمراغة وتحدث فيها الشيخ عبدالصبور أحمد عامر مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ومسجد الشيخ صاحي ومسجد إبراهيم الولي وتحدث فيه الشيخ عبدالعظيم هشام يوسف إمام وخطيب ومسجد النور وتحدث فيه الشيخ عمرو فتحي خليفة ومسجد مرسي زيدان - عبدالحفيظ وتحدث فيه الشيخ مصطفى شحات محمد شحاتة إمام وخطيب ومسجد آل أبوخليل وتحدث فيه الشيخ محمد شعبان محمد علي إمام وخطيب ومسجد الكوثر وتحدث فيه الشيخ أحمد حسين رجب إمام وخطيب ومسجد الإخلاص وتحدث فيه الشيخ أحمد السيد محمود إمام وخطيب ومسجد الفردوس وتحدث فيه الشيخ عبدالعال محمد بدوي إمام وخطيب .



جاءت القافلة في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حيث أنطلقت اليوم 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (المنيا - سوهاج - السويس) اليوم الجمعة الموافق (21 رجب 1445هـ 2 من شهر فبراير 2024م) وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف وخمسة من علماء وزارة الأوقاف ليتحدثوا جميعًا حول موضوع: (من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة).