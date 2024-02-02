مبابي وأسنسيو يقودان باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي عن تشكيل مواجهة ستراسبورج، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.



ويأمل إنريكي في تحقيق الفوز على ستراسبورج من أجل الاستمرار في صدارة الدوري الفرنسي، والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب، في المقابل سيلعب ستراسبورج على الخروج بنتيجة إيجابية، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي العاصمي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج



تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم برصيد 44 نقطة، بينما يأتي ستراسبورج في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.