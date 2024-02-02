الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موكوكو يقود تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هايندينهايم

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، عن التشكيل الرسمي لمواجهة هايندينهايم، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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ويأتي بوروسيا دورتموند في  المركز الرابع بترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بينما يحل هايدينهايم في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هايدينهايم

حراسة المرمى: أليكساندر ماير.
الدفاع: منير، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، إيان متتسين.
الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزجان.
الوسط الهجومي: دونيل مالين، جيمي بينو جيتنز.
الهجوم: نيكلاس فولكروج، يوسوفا موكوكو.
ويرغب الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على هايندينهايم خلال المواجهة التي تنطلق في التاسعة والنصف من مساء الليلة الجمعة.

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