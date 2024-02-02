موكوكو يقود تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هايندينهايم

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، عن التشكيل الرسمي لمواجهة هايندينهايم، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.



ويأتي بوروسيا دورتموند في المركز الرابع بترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بينما يحل هايدينهايم في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هايدينهايم

حراسة المرمى: أليكساندر ماير.

الدفاع: منير، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، إيان متتسين.

الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزجان.

الوسط الهجومي: دونيل مالين، جيمي بينو جيتنز.

الهجوم: نيكلاس فولكروج، يوسوفا موكوكو.

ويرغب الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على هايندينهايم خلال المواجهة التي تنطلق في التاسعة والنصف من مساء الليلة الجمعة.