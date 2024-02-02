الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فى إطار لقاءات الدور الثاني

يد الزمالك تهزم سموحه فى دوري اليد

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 30 - 21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءاً رائعاً خلال مجريات اللقاء، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 13 - 11، قبل أن يواصل كوماندوز اليد تفوقهم في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز أبناء القلعة البيضاء 30 - 21.

ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" مع نظيره طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المحترفين.

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