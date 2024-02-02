وكيل صحة سوهاج يشارك بفاعليات المؤتمر العلمي للتغذية بالمركز الإقليمي للتدريب

شارك الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج بفعاليات المؤتمر العلمي للتغذية المنعقد بالمركز الإقليمي بسوهاج بحضور الدكتور حسن محروس والدكتورة فريدة سامي استشاري التغذية العلاجية والدكتور أحمد الرملي مدير إدارة التغذية بمديرية الصحة والدكتورة بلاسم حسن أخصائي الجودة .

ناقش المؤتمر الإرشادات الحديثة في مجال التغذية العلاجية بالمرضي و كذلك العاملين بالمستشفيات كما ناقش التغذية العلاجية الخاصة بمرضى الكلى والقصور الكلوي ووصف البدائل وفقاً للحالة الصحية وإحتياجاتها .



وجرى خلال المؤتمر أيضاً مناقشة دور أخصائي وفني التغذية في الأقسام الداخلية بالمستشفيات ومشاركته في تقيم الحالات المختلفة ودور أخصائي التغذية في الإشراف على تغذية الحالات الخاصة والتي يتم وصف تغذية علاجية خاصة بها.



ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم على أهمية تطبيق معايير جودة التغذية وفق الشروط الصحية المتبعة وأهمية التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمرضي وغيرهم ومدى ملائمته لحالتهم الصحية فيما يعود بالنفع على المرضي ويساهم بشكل فعال في خطتهم العلاجية.



وفي نهاية فعاليات المؤتمر العلمي للتغذية تم تكريم الدكتورة فريدة سامي مدرس التغذية العلاجية بكلية الطب بجامعة سوهاج على مشاركتها العلمية.