صحة الشرقية: إنتشار مكثف للأطباء بالمساجد لتوعية المواطنين بالصحة الإنجابية

قامت الكوادر الطبية من الأطباء المختصين بتنفيذ الندوات العلمية الطبية عن الصحة الإنجابية، لتوعية المواطنين صحياً، وذلك بمختلف مساجد محافظة الشرقية، عقب صلاة الجمعة، حيث تم تقديم الإرشادات الطبية والرسائل الصحية والنصائح العلمية، بشأن توفير حياة صحية آمنة وكريمة للمواطنين، هذا بالإضافة إلى قيام الأئمة والدعاة بإلقاء ندوة دينية، عن الصحة الإنجابية، ورأي الدين في هذا الشأن.

وتأتي هذه الندوات في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والصحة والتنمية، والتي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي، وعقب اللقاء الموسع الذي عقده معالي وزير الصحة والسكان، ومعالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بداية الشهر الماضي، مع وكلاء وزارة الصحة، ووكلاء وزارة الأوقاف بجميع محافظات الجمهورية، وتم التوجيه بتنفيذ حملات توعوية بدور العبادة بجميع المحافظات، ضمن الاستراتيجية القومية، للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية.

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم خلال هذه الندوات التوعية بالمشكلات الصحية التي تضر بالأسرة من تكرار الحمل غير المنظم، والزواج المبكر الذي يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل طفل نفسيًا وجسديًا، مما يسبب خطرًا لحياتها، وكذلك مصير الأطفال الذين يولدون ضعفاء وغير مكتملين وينتج عنها العديد من التشوهات والإعاقات، فضلاً عن حق الأبوين في الحياة الصحية السلمية، وأهمية الألف يوم الذهبية أي الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل كفترة مباعدة بين الحمل والآخر.

وأكد الدكتور هشام مسعود على أهمية الصحة الإنجابية للمواطنين، في توفير بيئة آمنة، وحياة كريمة لهم، مشيراً إلى تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بمعدلات المواليد المتزايدة منذ عام ١٩٠٠ وحتى الآن، وأن هناك أكثر من ٥ آلاف طفل جديد يتم إنجابهم يومياً، مضيفاً أن عدد سكان مصر بلغ من ٨ مليون عام ١٩٠٠م، حتى وصل ١٠٥ مليون نسمة خلال عام ٢٠٢٣، لافتاً إلى تبعيات هذا العدد من حيث التكلفة التي تتحملها الدولة لتوفير خدمات صحية وتعليمية واجتماعية جيدة لهم، هذا بجانب ضرورة الحفاظ على صحة الأسرة والمرأة المصرية.

وأشار "مسعود" إلى أن استقرار الأسرة المصرية يبدأ بالتمتع بحياة صحية جيدة تتضمن صحة الجسد والعقل والحياة الاجتماعية، مشيرًا إلى العلاقة التي تربط بين زيادة معدلات الإنجاب، ومشكلات الفقر والبطالة والأمية، مؤكدًا على دور الوعي وتوفير فرص تعليم وتمكين المرأة في حل هذه المشكلات، وحق الطفل في الحياة الكريمة، وحق الأم في الحياة الطبيعية الكريمة، وحق الأب في الحياة الطبيعية الكريمة.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، أن المديرية قامت الشهر الماضي بتنفيذ ٣٠ ندوة وحملة توعوية داخل ٣٠ مسجد بمحافظة الشرقية، عقب صلاة الجمعة، وكذلك القيام اليوم بعدد ٣٠ ندوة آخري داخل المساجد الكبرى والرئيسية بالمحافظة، من خلال نخبة من أطباء الصحة بالمحافظة في التخصصات ذات الصلة، والملمين إلمامًا تامًا بهذه القضية، وبالتعاون مع الأئمة والدعاة التابعين لمديرية الأوقاف، وذلك عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والرئيسية بالمحافظة، لزيادة الوعي بأساليب الصحة الإنجابية ودحض الأفكار والشائعات وكيفية التعامل مع المخاوف التي يتم تداولها بين المواطنين بدون أساس علمي أو ديني، لما يمثل ذلك من دور هام في زيادة الوعي بالجانب الصحي في التنمية السكانية.