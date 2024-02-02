نقيب المعلمين: صرفنا 557 مليون جنيه فى 4 أشهر من صندوق الزمالة

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن جملة ما تم صرفه من صندوق الزمالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2023 بلغ 557 مليوناً و404 آلاف جنيه بإجمالى 17 ألفاً و979 عضواً، خرجوا للمعاش حصلوا على الميزة التأمينية، بجانب الخدمات الأخرى. وذلك للحالات التى تتبع صندوق التأمين الخاص لأعضاء المهن التعليمية «صندوق الزمالة».

وأوضح «الزناتى» أن الحالات التى تتبع صندوق الزمالة هى «بلوغ المعاش- وفاة- استقالات- عجز كلى، عجز جزئى- قرض زواج- قرض أبناء المعلمين».

وكشف نقيب المعلمين أن الميزة التأمينية التى تصرف من صندوق الزمالة، ظلت 13 عاماً تصرف 13 ألف جنيه فى عهد المجالس السابقة إلا أن المجلس الحالى استطاع زيادة الميزة التأمينية للمعلمين على مدار السنوات الأخيرة حتى وصلت حالياً إلى 37 ألف جنيه لمن انتهت خدمتهم فى 1 يناير 2023، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى، وينتظر زيادتها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

ويجرى مجلس نقابة صندوق الزمالة دراسة اكتوارية فى شهرى فبراير ومارس من كل عام لتحديد قيمة الزيادة المالية، وهو النهج الذى يسير عليه المجلس الحالى الذى قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 حتى وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفى عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفاً و770 جنيهاً، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه فى عام 2020، وصعدت قيمتها فى عام 2021 لتصبح 27 ألفاً و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه فى عام 2022، وتم اعتماد الزيادة الأخيرة خلال العام الماضى إلى 37 ألف جنيه تصرف للمعلم عند بلوغه المعاش.

كما تمت زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأصحاب الأمراض المستعصية كمنح مالية لهم لتصبح قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الصندوق 120 مليون جنيه بدلاً من 80 مليون جنيه سابقاً، وهى أمراض «السرطان- استئصال الكلى- الروماتويد- عمليات القلب المفتوح- زراعة أحد الأعضاء- السكتة الدماغية- الفشل الكلوى- بتر أحد الأطراف- فقد البصر أثناء الخدمة»، بحيث يتم صرف ٢٠ ألف جنيه بحد أقصى للعضو، وذلك عن طريق تقديم العضو تقريراً طبياً من إحدى الجهات المعتمدة لوزارة الصحة، وتقوم لجنة مختصة بفحصه ودراسته وأن يكون أثناء الخدمة، فضلاً عن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقرض الحسن لتصبح 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه.

وأشار الزناتى إلى أن هناك ميزة أخرى استحدثها صندوق الزمالة فى حالة وفاة المعلم عضو الصندوق فى حادث، يتم صرف ٤٠ ألف جنيه لورثته بالإضافة إلى مبلغ الميزة التأمينية المقدر بـ37 ألف جنيه.

وأضاف نقيب المعلمين أنه تمت زيادة قيمة القرض الحسن المخصص لزواج المعلم إلى ٢٠ ألف جنيه بدلاً من ١٥ ألف جنيه بداية من العام الحالى 2024 وتسدد على ٦٠ شهراً دون فوائد، كما أن المعلم الذى لديه أكثر من ابن بالصف الثالث الثانوى «ثانوى عام»، أو إحدى كليات الجامعات المصرية الحكومية والمعاهد المصرية، يمكنه التقدم للحصول على قرض بقيمة ١٠ آلاف جنيه على ٦٠ شهراً دون فوائد.

وأكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين أنه تم صرف إعانات صحية لعدد 7178 معلماً بقيمة إجمالية بلغت 78 مليوناً و717 ألف جنيه خلال عام 2022.

وأوضح «الزناتى» أن نقابة المعلمين تدعم العمرة للأعضاء حيث تم رفع الاعتماد المالى المخصص لدعم بند العمرة خلال هذا العام ليصبح ٦ ملايين جنيه بدلاً من ٢٫٢٥ مليون جنيه الذى كان مخصصاً لهذا البند العام الماضى.