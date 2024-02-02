تمكن ضباط مباحث مركز منية النصر بالدقهلية، من القبض على عامل مغسلة وتاجر تموينى، قتلا جارهما ميكانيكي جرارات زراعية، بعدما سددا له طعنة في الصدر أودت بحياته بقرية برمبال القديمة دائرة المركز، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

بسبب خلافات الجيرة.. القبض علي المتهمين بقتل جارهما بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد كريم حمدى مأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول شاب يدعى «إسلام محمد على كريم الدين»، يبلغ من العمر 38 سنة، ميكانيكي جرارات زراعية، مقيم بقرية برمبال القديمة، جثة هامدة بها جرح طعني في الصدر من الناحية اليسرى، ادعاء تعدٍ من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص وسؤال أهلية المتوفى، اتهموا كل من" “محمد.ال.ع” 40 سنة، عامل بمغسلة، و"عماد.ح.ال.ع" 44 سنة، صاحب محل تموين، مقيمان بذات القرية، بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز منية النصر من ضبط المتهمين، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزى وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ارتكبوا 8 وقائع سرقة ..حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بالموسكي

كما أمرت نيابة الموسكي الجزئية ، بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين- "لهم معلومات جنائية" وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات، عثر أثناء ضبطهم على مبلغ مالي و2 هاتف محمول “مجهولي المصدر”، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية والهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب «النشل»، بدائرة قسم شرطة الموسكي.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم عدد 8 وقائع سرقة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم «سيئ النية» مالك محل هواتف محمولة بدائرة قسم شرطة المعادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.