اقدم شاب علي التخلص من حياته ، وعثر عليه مشنوقًا من رقبته أعلى سطح منزله بقرية ميت تمامة التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية ، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

بسبب المخدرات ..شاب ينهي حياة شنقًا في الدقهلية

وتلقى مديرية أمن الدقهلية ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية ، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من أهالي قرية ميت تمامة ، بعثورهم على جثة شاب مشنوقًا من رقبته بسطح منزله.

وعلي الفور ، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشاب يدعى «محمد.ر.ح»، ويبلغ من العمر 25 سنة، عامل، مقيم بقرية ميت تمامة، وبسؤال والدته وتدعى «ف.ال.م.» 49 سنة، أقرت بأنها فوجئت بالجيران يبلغوها بأن ابنها معلق بحبل من رقبته أعلى سطح المنزل ، وباستطلاع الأمر، وجدت نجلها معلقًا من رقبته بحبل غسيل في سطح المنزل بالطابق الثالث غير مكتمل الإنشاء ، وأضافت أن نجلها كان دائم تعاطي المواد المخدرة ، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في الحادث.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي ، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بسرعة تحريات ضباط المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وفي واقعة اخري ، أقدم طبيب نساء وتوليد على إنهاء حياته بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الرابع في منزله بمصر القديمة، وتصادف سقوطه على أحد المارة بالشارع مما أحدث إصابته بنزيف بالمخ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،إخطارًا من مستشفى قصر العيني باستقبال طبيب نساء جثة هامدة وبها آثار كسور وكدمات، وكذلك مندوب مبيعات، 52 سنة، مقيم مصر القديمة، ومصاب بنزيف بالمخ وكسور.

وقرر ذوو الطبيب المتوفي أنه يعاني من حالة نفسية من أكثر من 10 سنوات، وسبق أن حاول إنهاء حياته، وأقروا بقيامه بالقفز من شرفة منزله بالطابق الرابع اليوم ووفاته، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.