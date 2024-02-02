وافد جديد بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي لافيينا

قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي تعيين عبد الله البلاط مدرب مساعد للفريق الأول بالنادى مع الكابتن احمد صلاح المدير الفني والكابتن محمد شديد مدرب الفريق.



ويعتبر البلاط كان من العناصر الأساسية لفريق الاسيوطى سبورت بالدورى الممتاز، فيما لعب لأندية سموحة والجونه، بينما عمل مدرب عام الفريق الأول بنادى ماليه كفر الزيات.

رحيل أحمد سالم..

ساد الغموض حول مستقبل الموريتاني أحمد سالم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيينا، بعدما تعاقد مجلس الإدارة مع 3 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفق لافيينا على رحيل اللاعب الموريتاني لغزل المحلة، وذلك بسبب التزام النادي باللائحة الخاصة باتحاد الكرة المصري.

وعلق لافيينا على رحيل أحمد سالم، فقال: "نظرًا لوجود ٣ لاعبين أجانب بالنادي، وبسبب لائحة اتحاد كرة القدم بمشاركة لاعبان فقط".

وتابع: "قرر مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة مستر محمود الاسيوطي الموافقة على بيع اللاعب الموريتاني احمد سالم".

وأختتم لافيينا: "جاء قرار مجلس الإدارة من أجل الاستفاده بأمكانيات اللاعب النيجري أديدا مولا بناءا علي رؤية لجنة الكرة وموافقة الجهاز الفني".